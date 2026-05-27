В Канаді створили перший повністю автономний електробус

Електробус заряджається від сонця, а не від розетки.

Канадські інженери створили перший у світі електричний автобус для дослідження льодовиків, який може працювати повністю автономно – без генераторів, зарядних станцій і навіть без доступу до електромережі взагалі.

Про це йдеться у публікації видання PiataAuto.

Автори матеріалу зазначають, що туризм із дослідженням льодовиків є дуже специфічним напрямком, доступним лише в небагатьох країнах світу. Однією з таких країн є Канада, де для перевезення туристів до льодовиків використовують спеціально підготовлені автобуси. Нову електричну модель створили для роботи в національному парку Джаспер, а оператором стане компанія Pursuit.

Як пише видання, раніше компанія використовувала десять спеціалізованих дизельних автобусів. Для нового проєкту вона залучила команду інженерів Noble Northern, яка спеціалізується на встановленні сонячних систем та переобладнанні транспорту в електричний. За основу інженери взяли шасі старої дизельної вантажівки, однак суттєво його переробили. В автобусі залишили дві осі та повний привід, але встановили здвоєні колеса для кращого розподілу ваги та зчеплення на складному рельєфі льодовиків.