В Канаді створили перший повністю автономний електробус
27 травня 2026, 15:55
Електробус заряджається від сонця, а не від розетки.
Канадські інженери створили перший у світі електричний автобус для дослідження льодовиків, який може працювати повністю автономно – без генераторів, зарядних станцій і навіть без доступу до електромережі взагалі.
Про це йдеться у публікації видання PiataAuto.
Автори матеріалу зазначають, що туризм із дослідженням льодовиків є дуже специфічним напрямком, доступним лише в небагатьох країнах світу. Однією з таких країн є Канада, де для перевезення туристів до льодовиків використовують спеціально підготовлені автобуси. Нову електричну модель створили для роботи в національному парку Джаспер, а оператором стане компанія Pursuit.
Як пише видання, раніше компанія використовувала десять спеціалізованих дизельних автобусів. Для нового проєкту вона залучила команду інженерів Noble Northern, яка спеціалізується на встановленні сонячних систем та переобладнанні транспорту в електричний. За основу інженери взяли шасі старої дизельної вантажівки, однак суттєво його переробили. В автобусі залишили дві осі та повний привід, але встановили здвоєні колеса для кращого розподілу ваги та зчеплення на складному рельєфі льодовиків.
Електробус оснащений батареєю ємністю 528 кВт·год із системою терморегуляції, здатною працювати за низьких температур. Крім того, акумулятор отримав додатковий захист для руху складною місцевістю.
Оскільки автобус працюватиме в районі, де немає ані зарядних станцій, ані звичайної електромережі, ключова увага була приділена підвищенню його автономності. Так, розробники подбали про систему рекуперації енергії. Під час спуску з льодовиків автобус повертає частину енергії назад у батарею. Але головним джерелом енергії стали двосторонні сонячні панелі на даху автобуса. У матеріалі пояснюється, що вони особливо ефективні в умовах льодовиків через високий рівень відбиття сонячного світла від снігу та льоду. Загальна потужність сонячної установки становить 6 кВт, а за день вона здатна виробляти приблизно 40 кВт·год електроенергії.
За словами інженерів, повністю зарядженої батареї вистачає на 32–35 рейсів до верхньої частини льодовиків і назад. Водночас значну роль у такій автономності відіграють саме рекуперація та сонячні панелі. Після кількох днів роботи автобус потребує тривалої паузи для повного заряджання. Видання зазначає, що лише від сонячних панелей на це може знадобитися майже два тижні, тому в цей час на маршрутах працюють інші машини. Канадські інженери свідомо відмовилися від використання дизельного генератора, хоча такий варіант розглядався.