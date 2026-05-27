Папа Римський Лев XIV засудив загострення війни в Україні

27 травня 2026, 14:36
Папа Лев закликав до миру.

Папа Римський Лев XIV засудив те, що він назвав "різким загостренням" війни в Україні, заявивши паломникам під час своєї щотижневої аудієнції у Ватикані, що хоче висловити близькість до цивільних, які загинули внаслідок нещодавніх атак.

Про це інформує Reuters.

"Я з тривогою стежу за війною в Україні. Війна не вирішує проблем, а лише погіршує їх. Вона не створює безпеки, а лише примножує страждання і ненависть", – сказав Папа Римський.

Папа Лев додав, що "там, де падають ракети й дрони, падають і надії, руйнуються домівки та місця богослужіння, а невинні життя розбиваються".

