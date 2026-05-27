росія націлена на критичну інфраструктуру Британії – розвідка

27 травня 2026, 14:19
росію звинувачують у низці шпигунських змов на британській території.

Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті" через системні загрози з боку росії, яка "неухильно націлена" на критичну інфраструктуру країни. З таким попередженням виступила директор найбільшої британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер у своїй першій публічній промові.

Про це повідомляє BBC.

Кіст-Батлер виділила росію як головну загрозу, яка "націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та довіру громадськості". За її словами, GCHQ невтомно працює над відбиттям кібератак та протидією "безрозсудному саботажу та спробам вбивства".

"Перед обличчям такої агресії та хаосу GCHQ невтомно співпрацює з партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу", – зазначила директор агентства.

росію звинувачують у низці шпигунських змов на британській території, а останнім часом – у веденні неоголошеної "гібридної війни" проти Британії та інших країн НАТО. кремль ці звинувачення заперечує.

Довідка

GCHQ (Government Communications Headquarters) – найбільше з трьох британських розвідувальних агентств поряд з MI5 та MI6. Служба базується в Челтенхемі у будівлі характерної круглої форми, відомій як "Донат", і спеціалізується на кібербезпеці та радіоелектронній розвідці, споживаючи левову частку національного розвідувального бюджету.

