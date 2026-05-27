США відмовили у візах дипломатам росії та Ірану для участі в засіданні Радбезу ООН

москва назвала рішення Вашингтона порушенням зобов'язань приймаючої сторони ООН.

США відмовили у видачі візи заступнику міністра закордонних справ росії Олександру Алімову, який мав взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Reuters.

Небензя назвав відмову "порушенням зобов'язань США як приймаючої сторони ООН", нагадавши, що згідно з Угодою про штаб-квартиру організації доступ до неї "має бути забезпечений усім посадовцям держав-членів, без винятку". За його словами, Алімова на засідання запросив особисто голова Ради Безпеки – міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, тому відмова у візі є "кричущим випадком неповаги" до китайського головування.

Аналогічна ситуація склалася з Іраном: один із дипломатів ООН повідомив, що міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі також відмовили у візі на ту саму зустріч. Речник ООН Фархан Гак заявив, що не знає причин відсутності іранського міністра.

Засідання Радбезу ООН, до складу якого входять 15 держав, було присвячене дотриманню Статуту ООН та зміцненню багатостороннього співробітництва.