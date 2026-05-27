Британія і Польща підпишуть оборонний договір, спрямований проти російської загрози – Туск

Великобританія та Польща підпишуть новий договір про оборону та безпеку, спрямований на посилення співпраці перед обличчям зростаючих загроз у Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед від'їздом до Лондона 27 травня заявив, що обидві сторони розглядають росію як стратегічну і довгострокову загрозу для Польщі, Великобританії та НАТО. "Наша співпраця має бути зосереджена на захисті Польщі та інших країн від російської загрози", – наголосив він.

Прем'єр Британії Кір Стармер зі свого боку зазначив, що "виклики, з якими зараз стикається Європа, потребують ще міцнішого партнерства"– попри те, що країни вже є близькими союзниками.

Туск підкреслив, що значна частина договору присвячена кібербезпеці. Польща стверджує, що її роль як центру військової допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російського шпигунства, кібератак та дезінформації.

Угода укладається після аналогічних договорів Британії з Францією та Німеччиною. Обидві країни також є ключовими союзниками України у війні з росією. Підписання відбувається на тлі тиску з боку адміністрації Трампа, яка закликає європейські держави брати на себе більшу відповідальність за власну оборону.