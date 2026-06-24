Гегсет заявив про успішне випробування протиракетної системи "Золотий купол"

Міністр оборони США після випробувань написав, що "Золотий купол реальний, потужний і рухається за планом".

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про успішне перше ключове випробування системи "Золотий купол для Америки" – масштабної програми протиракетної та протиповітряної оборони, яку просуває адміністрація Дональда Трампа.

Про це Гегсет повідомив у соцмережі Х.

За його словами, тест завершився “повним успіхом”. Він стверджує, що під час випробування система Dynamic Defense Autonomous Defeat автономно виявляла, супроводжувала та знищувала вхідні загрози.

Гегсет також заявив, що особисто спостерігав, як американські військові разом із новітніми технологіями "зупиняли дрони та крилаті ракети на підльоті". За словами глави Пентагону, випробування провели за графіком, а всі загрози були нейтралізовані.