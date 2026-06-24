Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія створює мережу фейкових сайтів з пропагандою – Bloomberg

24 червня 2026, 13:13
росія створює мережу фейкових сайтів з пропагандою – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Таким чином рф планує впливати на ШІ у пошуковиках.
російські структури розробили плани зі створення мережі сайтів-клонів з фейками, щоб впливати на чат-боти зі штучним інтелектом.
 
Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg.
 
Документи, з якими ознайомилися журналісти, розкривають плани щодо побудови розгалуженої мережі довідкових сайтів схожих до "Вікіпедії", медіа та фейкових аналітичних центрів, щоб впливати не лише на користувачів інтернету, а й на алгоритми пошукових систем та чат-ботів на основі ШІ.
 
Серед 73 файлів – проєктні пропозиції та скриншоти чатів і вебсайтів за період із травня 2023 до квітня 2026 року. Вони свідчать, що російські оператори впливу прагнуть контролювати джерела інформації, які використовуються для формування відповідей пошуковими сервісами та великими мовними моделями.
 
Одним із напрямків роботи стало створення сайтів, зовні схожих на "Вікіпедію". Зокрема, для Вірменії планувалося запустити ресурс, який містив би проросійські матеріали та маніпулятивні відомості про місцевих політиків, зокрема прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
 
Матеріали також свідчать про плани створити фейкові аналітичні центри, щоб наповнити інтернет проросійським контентом. Один сайт, що видавав себе за Світовий центр стратегічних досліджень, переписує статті з відомих журналів, аби висвітлити кремлівські наративи.

 

пропагандафейкивійна в Україні

Останні матеріали

Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Політика
Американський іспит Джорджі Мелоні. Чи вдарить сварка з Трампом по її рейтингах? – Politico
Переклад iPress – 24 червня 2026, 12:18
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Британія знову говорить про повернення до ЄС. Але Європа вже живе війною, Україною й новою безпековою реальністю – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 24 червня 2026, 08:26
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Політика
Американські консерватори гуртуються на підтримку України. росія залишається ворогом США – CEPA
Переклад iPress – 23 червня 2026, 15:58
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Політика
Гуру, учениця та таємні меморандуми. Хто керував діями директорки національної розвідки США – Washington Post
Переклад iPress – 23 червня 2026, 12:12
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 червня 2026, 08:27
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється