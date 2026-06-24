росія створює мережу фейкових сайтів з пропагандою – Bloomberg

Таким чином рф планує впливати на ШІ у пошуковиках.

російські структури розробили плани зі створення мережі сайтів-клонів з фейками, щоб впливати на чат-боти зі штучним інтелектом.

Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg.

Документи, з якими ознайомилися журналісти, розкривають плани щодо побудови розгалуженої мережі довідкових сайтів схожих до "Вікіпедії", медіа та фейкових аналітичних центрів, щоб впливати не лише на користувачів інтернету, а й на алгоритми пошукових систем та чат-ботів на основі ШІ.

Серед 73 файлів – проєктні пропозиції та скриншоти чатів і вебсайтів за період із травня 2023 до квітня 2026 року. Вони свідчать, що російські оператори впливу прагнуть контролювати джерела інформації, які використовуються для формування відповідей пошуковими сервісами та великими мовними моделями.