росія створює мережу фейкових сайтів з пропагандою – Bloomberg
24 червня 2026, 13:13
Фото: з вільних джерел
Таким чином рф планує впливати на ШІ у пошуковиках.
російські структури розробили плани зі створення мережі сайтів-клонів з фейками, щоб впливати на чат-боти зі штучним інтелектом.
Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg.
Документи, з якими ознайомилися журналісти, розкривають плани щодо побудови розгалуженої мережі довідкових сайтів схожих до "Вікіпедії", медіа та фейкових аналітичних центрів, щоб впливати не лише на користувачів інтернету, а й на алгоритми пошукових систем та чат-ботів на основі ШІ.
Серед 73 файлів – проєктні пропозиції та скриншоти чатів і вебсайтів за період із травня 2023 до квітня 2026 року. Вони свідчать, що російські оператори впливу прагнуть контролювати джерела інформації, які використовуються для формування відповідей пошуковими сервісами та великими мовними моделями.
Одним із напрямків роботи стало створення сайтів, зовні схожих на "Вікіпедію". Зокрема, для Вірменії планувалося запустити ресурс, який містив би проросійські матеріали та маніпулятивні відомості про місцевих політиків, зокрема прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Матеріали також свідчать про плани створити фейкові аналітичні центри, щоб наповнити інтернет проросійським контентом. Один сайт, що видавав себе за Світовий центр стратегічних досліджень, переписує статті з відомих журналів, аби висвітлити кремлівські наративи.