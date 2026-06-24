росія готується серійно виробляти новий зенітний ракетний комплекс

У російському концерні "Калашников" повідомили про плани розгорнути серійне виробництво нового зенітного ракетного комплексу "Крона-Е".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Концерн готується до серійного освоєння нового зенітного ракетного комплексу ближньої дії територіальної протиповітряної оборони "Крона-Е", призначеного для захисту стратегічно важливих об’єктів від засобів повітряного нападу, насамперед БпЛА середнього класу", – пише ТАРС з посиланням на представника концерну "Калашников".

За словами фахівців порталу Defense Express, "Крона-Е" можна назвати новим лише умовно. І хоча вперше цей комплекс показали лише півтора року тому, його концепція бере початок ще з 1990-х. Фактично йдеться про ребрендинг ЗРК "Сосна", який так і не був доведений до серійного виробництва. Останній позиціонувався як наступник зенітного ракетного комплексу "Стрела-10", створеного ще за часів СРСР.

За своїми можливостями новий комплекс схожий на попередника. "Крона-Е" може використовувати два типи ракет: 9М340 та 9М333. Дальність ураження цілей ЗРК "Крона-Е" становить до 10 км.

Сьогодні росія просуває зенітний ракетний комплекс "Крона" за кордоном. Не виключено, що старт серійного виробництва може бути пов’язаний із тим, що москва вже знайшла експортного замовника. Також раніше гендиректор "Калашникова" Алан Лушніков заявляв, що новий ЗРК буде "надзвичайно ефективним і затребуваним" у російсько-українському конфлікті.