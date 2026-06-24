рф знайшла юридичний спосіб мобілізувати білорусів до своїх військ – ISW

кремль може оголосити білорусам "обов'язок" воювати за росію.

росія розробляє юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян білорусі до своїх збройних сил.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW прогнозує, що росія може спробувати завербувати білорусів до своєї армії через правову конструкцію Союзної держави. Згідно з договором про її створення, росіяни і білоруси мають єдиний статус громадянства та теоретично рівні права.

кремль може піти далі і стверджувати, що рівні права означають і рівні обов'язки. Тобто служба у збройних силах стане обов'язковою і для білорусів. Аналітики ISW попереджають: російські чиновники можуть наполягати на тому, щоб білоруси служили або у російській армії, або у підконтрольних москві формуваннях Союзної держави.

При цьому правовою підставою стане саме єдине законодавство Союзної держави – без жодних окремих домовленостей із Мінськом.

Фактично це означає, що білорусь може перетворитися на де-факто анексовану територію, звідки росія черпатиме людський ресурс для війни.