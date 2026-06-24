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СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми росіян у Криму

24 червня 2026, 11:52
СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми росіян у Криму
Фото: з вільного доступу
На військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.
Центр спецоперацій "Альфа" СБУ завдав успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів "Саки" й "Гвардійське" на тимчасово окупованій території АР Крим.
 
Про це повідомили в СБУ.
 
За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.
 
Крім того, поблизу Керчі уражено дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Це вже четвертий уражений "Альфою" СБУ "Панцир-С1" у цьому районі.
 
"російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога", – заявили в СБУ.
ППОвійна в Україніросія окупанти

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