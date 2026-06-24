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Міноборони білорусі оголосило мобілізаційні навчання

24 червня 2026, 12:29
Міноборони білорусі оголосило мобілізаційні навчання
Фото: з вільних джерел
У Гродненській області планують викликати близько двох тисяч військовозобов'язаних для перевірки даних та контрольної явки.
У білорусі розпочалися мобілізаційні навчання за участю військових комісаріатів Гродненської області.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони країни.
 
Як зазначається, за розпорядженням військового комісара Гродненської області з 20 червня військовий комісаріат Ошмянського району розпочав оповіщення військовозобов'язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. У межах заходів планується оповістити близько двох тисяч громадян.
 
З 21 червня в регіоні також почав роботу пункт попереднього збору військовозобов'язаних, де проводиться перевірка та уточнення інформації про резервістів. У Міноборони білорусі повідомили, що звірка проходитиме у кілька етапів і триватиме до 2 липня.
 
За офіційною версією білоруської сторони, заходи проводяться в межах мобілізаційних навчань та спрямовані на актуалізацію облікових даних військовозобов'язаних.
 
У відомстві також заявили, що громадяни, які отримують повідомлення про виклик, нібито ставляться до таких заходів із розумінням та почуттям обов'язку.
мобілізаціяБілорусь

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