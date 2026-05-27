В Угорщині скасували рішення про вихід із Міжнародного кримінального суду

Намір вийти з МКС угорський уряд озвучив 2025 року, коли при владі ще був Віктор Орбан.

Національна асамблея Угорщини проголосувала за законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Пропозицію підтримали 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес–KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набере чинності наступного дня після опублікування закону.

Минулого тижня намір зупинити процес виходу вже підтримав уряд країни, а законопроєкт подав прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Він обґрунтував пропозицію тим, що "для підтримки міжнародного миру та безпеки й захисту прав людини необхідно притягнути винних у найсерйозніших міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі". За його словами, для цього необхідно зберегти участь Угорщини у Статуті Міжнародного кримінального суду.