В Угорщині скасували рішення про вихід із Міжнародного кримінального суду

27 травня 2026, 15:07
Намір вийти з МКС угорський уряд озвучив 2025 року, коли при владі ще був Віктор Орбан.
Національна асамблея Угорщини проголосувала за законопроєкт, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС).
 
Про це повідомляє Telex.
 
Пропозицію підтримали 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес–KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися. Рішення набере чинності наступного дня після опублікування закону.
 
Минулого тижня намір зупинити процес виходу вже підтримав уряд країни, а законопроєкт подав прем’єр-міністр Петер Мадяр.
 
Він обґрунтував пропозицію тим, що "для підтримки міжнародного миру та безпеки й захисту прав людини необхідно притягнути винних у найсерйозніших міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі". За його словами, для цього необхідно зберегти участь Угорщини у Статуті Міжнародного кримінального суду.
