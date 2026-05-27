Японська компанія випробувала в України дрон, який виявляє міни
27 травня 2026, 16:09
Фото: Prodrone / Facebook
У Prodrone також висловили сподівання, що "ця технологія стане рішенням для виявлення наземних мін у воєнний час".
25 травня японська компанія Prodrone провела в Києві випробування дрона, призначеного для виявлення мін.
Про це повідомляє NHK World Japan.
Зазначається, що компанія Prodrone співпрацює з українськими підприємствами задля розробки дронів для виявлення наземних мін. Раніше компанія отримала грант від ООН з промислового розвитку для реалізації проєкту.
Під час випробування компанія використовувала міни, які зібрали раніше. Деякі з них розмістили на поверхні землі, а інші закопали на глибину 15 сантиметрів. Як стверджують у компанії, дрон з металошукачем літав на низькій висоті — близько 30-сантиметрів, – щоб фахівці могли оцінити його ефективність.
У Prodrone також висловили сподівання, що "ця технологія стане рішенням для виявлення наземних мін у воєнний час".
Зазначимо, що, за даними Центру гуманітарного розмінування, нині в Україні 128 тисяч квадратних кілометрів, імовірно, забрудненої території. З них орієнтовно 20-30% потребують безпосереднього розмінування.