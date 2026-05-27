Японська компанія випробувала в України дрон, який виявляє міни

У Prodrone також висловили сподівання, що "ця технологія стане рішенням для виявлення наземних мін у воєнний час".

25 травня японська компанія Prodrone провела в Києві випробування дрона, призначеного для виявлення мін.

Про це повідомляє NHK World Japan.

Зазначається, що компанія Prodrone співпрацює з українськими підприємствами задля розробки дронів для виявлення наземних мін. Раніше компанія отримала грант від ООН з промислового розвитку для реалізації проєкту.

Під час випробування компанія використовувала міни, які зібрали раніше. Деякі з них розмістили на поверхні землі, а інші закопали на глибину 15 сантиметрів. Як стверджують у компанії, дрон з металошукачем літав на низькій висоті — близько 30-сантиметрів, – щоб фахівці могли оцінити його ефективність.