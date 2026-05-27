Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль посилює контроль за цифровими даними росіян

27 травня 2026, 16:53
кремль посилює контроль за цифровими даними росіян
Тепер оператори зв’язку зобов’язані збирати та передавати правохоронним огранам рф більше інформації.
У росії посилюють контроль над цифровою приватністю громадян і розширюють перелік даних, які оператори зв’язку зобов’язані збирати та передавати правоохоронним органам.
 
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
 
Згідно з новими вимогами Мінцифри рф, операторів мобільного зв’язку зобов’язують модернізувати обладнання та розширити обсяг даних, які передаються силовим структурам. Офіційно такі заходи пояснюють "потребами безпеки". Йдеться про доступ спецслужб не лише до трафіку мобільного та інтернет-зв’язку, а й до персональних даних абонентів – зокрема паспортної інформації, адрес реєстрації, банківських реквізитів і геолокації.
 
Таким чином, за новими правилами, російські силові органи зможуть отримувати значно ширший масив цифрової інформації про користувачів у режимі, наближеному до реального часу.
 
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що такі кроки є частиною системного посилення цифрового контролю в рф та розбудови так званого "суверенного інтернету", який передбачає жорсткіше регулювання інформаційного простору та посилення нагляду за користувачами.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється