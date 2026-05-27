Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT

Через чотири місяці після створення "Ради миру" на його рахунки не надійшло жодного долара.

Створена президентом США Дональдом Трампом Рада миру, яка мала займатися післявоєнним відновленням сектора Газа, через чотири місяці після запуску так і не отримала обіцяного фінансування, ба більше, на рахунок фонду не надійшло навіть одного долара.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, кілька країн пообіцяли виділити для Ради миру загалом 17 млрд доларів, однак на рахунки організації досі не надійшло жодних коштів.

"Не було зараховано ні єдиного долара", – заявив один зі співрозмовників FT.