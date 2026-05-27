27 травня 2026, 15:33
Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT
Через чотири місяці після створення "Ради миру" на його рахунки не надійшло жодного долара.

Створена президентом США Дональдом Трампом Рада миру, яка мала займатися післявоєнним відновленням сектора Газа, через чотири місяці після запуску так і не отримала обіцяного фінансування, ба більше, на рахунок фонду не надійшло навіть одного долара.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними видання, кілька країн пообіцяли виділити для Ради миру загалом 17 млрд доларів, однак на рахунки організації досі не надійшло жодних коштів.
 
"Не було зараховано ні єдиного долара", – заявив один зі співрозмовників FT.
 
Через відсутність фінансування Рада миру опинилася у правовій та політичній невизначеності, а реалізація проєктів із відновлення Гази фактично загальмувала.
 
За інформацією FT, наразі немає прогресу за жодним із головних напрямків роботи організації. Йдеться про роззброєння Хамас, виведення ізраїльських військ із сектора Газа та відновлення регіону після війни. Також видання стверджує, що на відбудову Гази не було витрачено "жодного американського долара". За даними джерел, Рада миру приймає пожертви напряму через рахунок у банку JPMorgan, а не через фонд під управлінням Світового банку та ООН. Через це виникли питання щодо прозорості використання коштів.
 
Водночас окремі витрати все ж фінансувалися. Зокрема, Марокко виділило близько 20 млн доларів на роботу офісу спецпредставника Ради миру Миколи Младенова та виплати членам палестинського технократичного комітету.

 

