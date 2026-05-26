Війни путіна та Трампа стали найдорожчими стратегічними провалами великих держав – FT

Війна путіна в Україні та операція Трампа "Епічна лють" проти Ірану стали двома найдорожчими стратегічними прорахунками великих держав сучасної епохи. Обидва лідери зробили ставку на слабкого супротивника і розраховували на перемогу за кілька днів – і обидва прорахувалися. Головним бенефіціаром їхніх невдач стає Китай.

Про це пише Financial Times.

Видання проводить пряму паралель між двома конфліктами: кожен з них був "війною за вибором", розрив між задекларованою метою і реальним результатом – величезний, а вийти з пасток, створених власними руками, не може ні путін, ні Трамп.

Для путіна провал "спецоперації" має екзистенційний характер: визнання реальності коштувало б йому посади і, можливо, життя. Ментальний блок Трампа пов'язаний з гордістю та політикою – жодна кількість згенерованого ШІ контенту не відверне увагу від необхідності домовлятися з режимом, який він неодноразово оголошував знищеним.

На тлі невдач обох великих держав Україна посилює свої позиції. Коефіцієнт втрат росії сягає 35 000 осіб на місяць. Україна може завдавати ударів по нафтових, заводських та інфраструктурних об'єктах на відстані до 1 000 км углиб росії. путіну довелося звертатися по допомогу до Трампа, щоб переконати Зеленського не атакувати Червону площу під час параду на День Перемоги.

Окрім того, здатність України збивати дорогі російські ракети за допомогою дешевих перехоплювачів власного виробництва спричинила, на думку FT, революцію в економіці сучасної війни. Отримавши від Трампа заяву, що у нього "немає жодних козирів", Зеленський тепер, за оцінкою видання, "володіє колодою інновацій, якої Пентагон гостро потребує".

росія своїми діями більш ніж удвічі збільшила протяжність кордону НАТО з власною територією – залякавши Фінляндію та інших сусідів вступити до альянсу. США підривають свій вплив на Близькому Сході, а Іран, попри все, утверджується як регіональна сила.

Україна, на думку FT, як мінімум стане ключовим партнером НАТО після можливого відходу США з альянсу. "Дуже різними способами Київ і Тегеран демонструють світу, як можна розтрощити колосів. Тайвань – далеко не єдина країна, яка уважно вивчає ці уроки", – резюмує видання.