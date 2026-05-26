У Чехії заявили про різке скорочення фінансування ініціативи зі снарядів для України

26 травня 2026, 17:48
Джерело: chas.news
Ініціатива все ще працює, але повільно.

Від часу приходу до влади прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша кількість країн, які фінансують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі – з 18 до 9.

Про це президент Чехії Петр Павел заявив у коментарі Financial Times.

"Ініціатива все ще працює, але нова складність полягає в тому, що лише близько дев'яти держав-членів роблять фінансовий внесок. Ця ініціатива постачає українцям до 50% усіх боєприпасів великого калібру, тому в цьому сенсі її не можна легко замінити чимось іншим", – заявив Павел.

З 2024 року в рамках ініціативи Україна отримала понад чотири мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Павел вважає, що майбутнє механізму має стати одним з ключових питань на саміті НАТО в Анкарі у липні.

В офісі президента Чехії відмовилися назвати країни, які нещодавно вийшли з ініціативи. Західний військовий чиновник підтвердив, що Німеччина та частина скандинавських країн залишаються серед учасників, але додав: "Деякі країни зараз вважають дивним платити за те, що навіть не має належної підтримки правлячих політиків країни-лідера".

Прем'єр Бабіш пояснив позицію свого уряду просто: Прага пріоритизує державні кошти для чеських громадян, а тому отримує фінансування від інших країн і постачає боєприпаси за їхній рахунок.

Власник одного з найбільших європейських виробників боєприпасів Czechoslovak Group Міхал Стрнад заявив, що адміністрація Бабіша залишила ініціативу "в підвішеному стані" на кілька місяців після приходу до влади. За його словами, частина країн-донорів фактично вирішила купувати боєприпаси безпосередньо у виробників, оминаючи механізм ініціативи.

"Ініціатива не мертва, вона все ще працює, але трохи повільна", – резюмував Стрнад, додавши, що поки зарано прогнозувати, чи отримає Київ цього року менше снарядів.

війнаЧехіяАндрей Бабішснарядипетр павел

