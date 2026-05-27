Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Чехії розкритикував уряд за відмову фінансувати снаряди для України

27 травня 2026, 18:51
Президент Чехії розкритикував уряд за відмову фінансувати снаряди для України
Петер Павел
Петр Павел наголосив, що росія є найбільшою загрозою для Чехії та країн Балтії.
Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд прем'єр-міністра Андрея Бабіша за рішення припинити виділяти кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.
 
Про це пише Seznam Zprávy.
 
"Новий чеський уряд перестав фінансово підтримувати цю ініціативу. Це не є хорошим сигналом", – сказав Павел.
 
Він додав, що чеська ініціатива поки що залишається єдиним механізмом, здатним постачати Україні у великих обсягах необхідні боєприпаси великого калібру. За його словами, цього року ініціатива забезпечить для України близько мільйона одиниць боєприпасів, однак готовність деяких союзників фінансувати проект поступово слабшає.
 
"Коли країни бачать небажання інших робити свій внесок, їхня власна готовність поступово слабшає", – заявив президент Чехії.
 
Також він назвав росію найбільшою загрозою для Чехії та країн Балтії.
 
"Нинішній російський режим розуміє лише мову сили та впевненості в собі", – підкреслив президент Чехії.
 
За його словами, необхідно чітко показати, що НАТО не допустить вторгнення на свою територію або порушення повітряного простору.
 
"Ми не дозволимо росії окупувати жодного сантиметра нашої території", – сказав Павел.

 

Чехіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється