Федоров обговорив із партнерами ППО, артилерію та фінансування дронів напередодні "Рамштайну"

27 травня 2026, 19:54
Фото: Укрінформ
Україна наполягає на посиленні протиповітряної оборони проти балістичних загроз.
Міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, очільником Міноборони Великої Британії Джоном Гілі та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
 
Про результати переговорів Михайло Федоров повідомив у соцмережі X.
 
"Напередодні наступної зустрічі UDCG я провів продуктивні переговори з Борисом Пісторіусом, Джоном Гілі та Марком Рютте. Наш фокус непохитний: пріоритет інструментам, які забезпечують найбільший вплив на полі бою. Безпекові вимоги України чіткі. Ми наполягаємо на посиленні нашої протиповітряної оборони проти балістичних загроз, забезпеченні далекобійної артилерії та прискоренні фінансування дронів українського виробництва", – написав міністр.
 
За словами Федорова, стратегія України полягає в тому, щоб "кожен долар партнерської підтримки перетворювався на пряму перевагу на передовій".
 
"Вдячний Німеччині, Великої Британії та НАТО за їхнє постійне лідерство", – додав він.
