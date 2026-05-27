В Ірані назвали терміни відновлення "нормального" проходу через Ормуз

27 травня 2026, 17:52
Фото DR
Після появи новин про можливу угоду світові ціни на нафту різко знизилися.
Іранське державне телебачення оприлюднило нові деталі можливої угоди зі США, яка може вплинути на світовий нафтовий ринок.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За даними іранських ЗМІ, у неофіційному проєкті проміжної мирної угоди між Тегераном та Вашингтоном передбачено, що судноплавство через Ормузьку протоку може повернутися до нормального режиму вже протягом місяця після остаточного укладення документа. Також проєкт містить положення про скасування США морської блокади іранських портів та виведення американського флоту з акваторії навколо Ірану.
 
Водночас наразі невідомо, наскільки актуальним є цей проект та чи погодилася американська сторона на запропоновані умови.
 
Одним із ключових пунктів переговорів залишається питання контролю над Ормузькою протокою. Згідно з проєктом, Іран та Оман можуть створити спільний механізм контролю за судноплавством у регіоні. США, своєю чергою, наполягають на гарантіях вільного проходу міжнародних суден через протоку.
 
Після появи новин про можливу угоду світові ціни на нафту різко знизилися. Brent подешевшав майже на 5% і опустився нижче 95 доларів за барель. Загалом від початку тижня ціни на нафту впали більш ніж на 8%, оскільки трейдери дедалі більше очікують деескалації між США та Іраном.

 

Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
