Гіперзвуковий "Орєшнік" росії має критичний недолік – WELT

"Орєшнік" має головну проблему – низьку точність ударів, через що його називають радше зброєю залякування.

російська гіперзвукова ракета "Орєшнік", яку кремль подає як "неперехоплювану" зброю, має суттєвий вроджений недолік – низьку точність ударів. Попри швидкість понад 10 Махів і складну траєкторію польоту, її реальна бойова ефективність залишається обмеженою.

Про це пише німецьке видання WELT.

Показовим прикладом став останній запуск: ракета стартувала з полігону Капустін Яр і впала в районі Білої Церкви на Київщині. Українська влада повідомила про пожежі в гаражному кооперативі – жертв не було. Аналітики звертають увагу, що для такого результату росія використала ракету вартістю у десятки мільйонів доларів.

"Орєшнік" створений на базі балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж". Він здатний нести кілька бойових блоків загальною вагою до 1,5 тонни та долати до 5 000 кілометрів. Головна перевага – гіперзвукова швидкість і складна траєкторія, що значно ускладнює перехоплення.

Однак саме ця швидкість стає джерелом проблеми. Під час входження в атмосферу навколо ракети утворюється плазмовий шар із температурою у тисячі градусів, який блокує радіо- та супутникові сигнали. Через це на фінальному етапі польоту ракета втрачає здатність коригувати курс, що і знижує точність удару.

Саме тому експерти називають "Орєшнік" парадоксальною зброєю: надзвичайно складний для перехоплення, але водночас недостатньо точний для "хірургічних" ударів по конкретних військових цілях.

Традиційні системи ППО, зокрема IRIS-T, не розраховані на такі цілі. Комплекси Patriot можуть перехоплювати подібні ракети лише за сприятливих умов і з використанням найновіших перехоплювачів. Для ефективної протидії потрібні системи екзоатмосферного перехоплення – Arrow 3 та THAAD, здатні знищувати балістичні ракети ще поза атмосферою, до розділення бойових блоків. Крім того, необхідні супутникові системи раннього попередження та далекобійні радари.

Попри заяви путіна про "неперехоплюваність" ракети, військові фахівці вважають, що "Орєшнік" не є абсолютно невразливим, але його знищення потребує надзвичайно дорогої інфраструктури.