Естонія підтримала удари України по портах рф попри інциденти з дронами

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав право України завдавати ударів по об'єктах глибоко в російському тилу, закликавши Київ водночас бути обережнішим поблизу кордонів НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Тсахкна визнав, що Естонія не рада інцидентам із потраплянням українських безпілотників на свою територію, однак наголосив: відповідальність за це лежить на росії, яка може припинити війну хоч завтра.

За словами міністра, росія свідомо маніпулює цими інцидентами, поширюючи фейк про те, ніби країни Балтії та Фінляндія офіційно дозволяють Україні використовувати їхню територію для атак.

"Це неправда. Ми ніколи цього не дозволяли. путін безумовно хоче, щоб країни, на чиї території прилітають дрони, тиснули на Україну з вимогою припинити атаки. Але ми цього не робимо", – заявив Тсахкна, додавши, що цю позицію було чітко донесено на минулотижневій зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Глава естонського МЗС підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти в російському тилу, назвавши українські удари "далекобійними санкціями", які "працюють добре".

Водночас він закликав Київ до обережності поблизу кордонів: "Якщо ви б'єте по "лініях життя" російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі та інших – це дуже близько до наших кордонів. путін глибоко стурбований, бо майже 60% експорту газу та нафти йде через ці порти. Тому Україна має продовжувати", – резюмував Тсахкна.