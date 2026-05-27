Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія підтримала удари України по портах рф попри інциденти з дронами

27 травня 2026, 09:34
Естонія підтримала удари України по портах рф попри інциденти з дронами
Фото: Scanpix / Postimees
Глава естонського МЗС підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти в російському тилу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав право України завдавати ударів по об'єктах глибоко в російському тилу, закликавши Київ водночас бути обережнішим поблизу кордонів НАТО.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Тсахкна визнав, що Естонія не рада інцидентам із потраплянням українських безпілотників на свою територію, однак наголосив: відповідальність за це лежить на росії, яка може припинити війну хоч завтра.

За словами міністра, росія свідомо маніпулює цими інцидентами, поширюючи фейк про те, ніби країни Балтії та Фінляндія офіційно дозволяють Україні використовувати їхню територію для атак.

"Це неправда. Ми ніколи цього не дозволяли. путін безумовно хоче, щоб країни, на чиї території прилітають дрони, тиснули на Україну з вимогою припинити атаки. Але ми цього не робимо", – заявив Тсахкна, додавши, що цю позицію було чітко донесено на минулотижневій зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Глава естонського МЗС підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти в російському тилу, назвавши українські удари "далекобійними санкціями", які "працюють добре".

Водночас він закликав Київ до обережності поблизу кордонів: "Якщо ви б'єте по "лініях життя" російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі та інших – це дуже близько до наших кордонів. путін глибоко стурбований, бо майже 60% експорту газу та нафти йде через ці порти. Тому Україна має продовжувати", – резюмував Тсахкна.

ЕстоніядрониМаргус Тсахкна

Останні матеріали

Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється