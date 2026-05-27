Норвегія відкинула роль посередника у переговорах між Києвом і москвою
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував інформацію про можливу участь його країни у переговорах між Україною та росією як представника Європи.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами глави норвезького МЗС, Норвегія не розглядає себе як посередника між Києвом і москвою, оскільки чітко підтримує Україну у війні з росією.
"Ми на боці України", – наголосив Ейде.
Він пояснив, що справжнім посередником може бути лише країна або політик, які займають нейтральну позицію між сторонами конфлікту. Водночас нині у Європі активно обговорюють інше питання – хто саме міг би представляти інтереси європейських держав у потенційних міжнародних переговорах щодо завершення війни.
Ейде зазначив, що йдеться не про посередництво між Україною та росією, а про необхідність мати окремого представника Європи у великому переговорному форматі за участі США та інших партнерів.
"Те, якою буде Європа після цієї війни, безпосередньо стосується самої Європи", – заявив дипломат.
Останнім часом у ЄС дедалі частіше говорять про необхідність мати власний голос на можливих мирних переговорах. Країни Євросоюзу розійшлися в поглядах на ідею призначити єдиного переговірника для контактів з росією. Одні вважають це пасткою кремля, інші – необхідним кроком в умовах, коли США відступають від ролі посередника.