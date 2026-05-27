У росії назвали умови для "мирної угоди" з Україною

москва знову висунула ультиматуми щодо невступу України в НАТО.

Постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що мирна угода щодо України неможлива без виконання ключових вимог кремля.

Москва знову апелює до так званих "основних причин конфлікту", стверджуючи, що без їх вирішення будь-які переговори безглузді. Список вимог залишається незмінним від початку повномасштабного вторгнення.

"Членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для росії, неонацистська природа режиму, переслідування російськомовного населення", – так Небензя сформулював умови, без виконання яких Москва відмовляється від переговорів.

кремль наполягає на повній відмові України від вступу до НАТО та радикальній зміні внутрішньої політики країни. Фактично росія висуває вимоги, що зачіпають суверенітет української держави та її право самостійно визначати зовнішньополітичний курс.

Україна неодноразово заявляла, що не піде на жодні домовленості, які передбачатимуть обмеження суверенітету. Курс на членство в НАТО та ЄС закріплений в Конституції України.

Заява Небензі прозвучала після однієї з найбільших російських атак на Київ та область у ніч проти 24 травня. Крім Київщини, удари тоді завдали по Черкаській, Харківській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Житомирській областях – із жертвами серед цивільних та руйнуванням житла й культурних пам'яток.