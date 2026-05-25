Лавров попередив США про удари по Києву і закликав вивезти дипломатів

У кремлі стверджують, що готують удари по об'єктах, які "використовуються для потреб ЗСУ".

Міністр закордонних справ країни-агресора рф Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що росія "приступає до ударів по об'єктам у Києві".

Про це повідомляє пропагандистське агенство.

Лавров також заявив Рубіо, що США мають евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

Раніше того ж дня Міністерство закордонних справ росії заявило, що окупанти починають "послідовне завдання системних ударів" по підприємствах військово-промислово комплексу у Києві, та закликало іноземців "якомога швидше покинути" українську столицю.

Відомство повторило фейк про українську атаку на університет у Старобільську та заявило, що це нібито "переповнило чашу терпіння" і спровокувало російські удари по Києву. кремль цинічно звинуватив Україну у порушенні Женевських конвенцій, не згадуючи при цьому щоденні обстріли українських міст і громад, у результаті яких гинуть цивільні українці.