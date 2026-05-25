Лавров попередив США про удари по Києву і закликав вивезти дипломатів

25 травня 2026, 22:00
Лавров попередив США про удари по Києву і закликав вивезти дипломатів
У кремлі стверджують, що готують удари по об'єктах, які "використовуються для потреб ЗСУ".

Міністр закордонних справ країни-агресора рф Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що росія "приступає до ударів по об'єктам у Києві".

Про це повідомляє пропагандистське агенство.

У кремлі стверджують, що готують удари по об'єктах, які "використовуються для потреб ЗСУ".

Лавров також заявив Рубіо, що США мають евакуювати дипломатичний персонал із Києва.
Раніше того ж дня Міністерство закордонних справ росії заявило, що окупанти починають "послідовне завдання системних ударів" по підприємствах військово-промислово комплексу у Києві, та закликало іноземців "якомога швидше покинути" українську столицю.

Відомство повторило фейк про українську атаку на університет у Старобільську та заявило, що це нібито "переповнило чашу терпіння" і спровокувало російські удари по Києву. кремль цинічно звинуватив Україну у порушенні Женевських конвенцій, не згадуючи при цьому щоденні обстріли українських міст і громад, у результаті яких гинуть цивільні українці.

Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Хай живе зв'язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
