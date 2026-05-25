У Фінляндії заявили про нову хвилю GPS-перешкод з боку росії

Берегова охорона Західної Фінляндії б'є на сполох через почастішання випадків блокування GPS-сигналу в районах Архіпелагового та Аландського морів.

Про це повідомляє Yle.

Раніше перешкоди фіксувалися переважно у Фінській затоці, однак тепер їх помічають дедалі частіше на заході країни, аж до Аландських островів.

За словами заступника командувача берегової охорони Західної Фінляндії Пеккі Нііттиля, джерело перешкод – росія. Таким чином москва намагається захистити свої важливі порти, які останнім часом стали об'єктами українських ударів.

"Перешкоди спостерігаються переважно у відкритому морі. У внутрішній частині архіпелагу їхній вплив менш значний через густу рослинність", – пояснив Нііттиля.

За його словами, глушіння ускладнює суднам визначення місцезнаходження за GPS, а також може впливати на роботу інших бортових пристроїв. Найбільші труднощі виникають на великих кораблях – на малих човнах GPS-приймачі розташовані низько, що мінімізує вплив перешкод.

Берегова охорона наголошує: на борту завжди має бути традиційна паперова морська карта. Судноплавні компанії в цілому поінформовані про ризики й готові переходити на навігацію за допомогою радіолокаційних зображень та морських карт.