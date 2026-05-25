BBC: росія вивела з ладу GPS літака з британським міністром оборони

Через збій навігації екіпажу довелося використовувати резервні системи.

Літак Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі, зазнав втручання в роботу GPS-навігації під час польоту поблизу російського кордону. Інцидент стався після візиту британського посадовця до військових НАТО в Естонії.

Про це повідомляє телеканал BBC.

За даними видання, збій стався у четвер, 21 травня, коли Гілі повертався до Великої Британії після відвідин британських військових, залучених до навчань НАТО неподалік кордону з росією.

Під час тригодинного перельоту GPS-система урядового літака була заглушена, через що екіпажу довелося перейти на резервні методи навігації.

BBC зазначає, що наразі немає підтверджень, чи був борт із британським міністром навмисною ціллю російських військових. Водночас маршрут літака можна було легко відстежити через відкриті сервіси моніторингу авіаперельотів.

