Китай запускає астронавтів у космос на цілий рік
24 травня 2026, 19:51
Фото: з вільного доступу
Наступним кроком може стати космічна база на Місяці разом із росією.
Китай запускає корабель зі своїми астронавтами на космічну станцію, на якій вони проживуть цілий рік. Так країна прагне пришвидшити висадку екіпажу на Місяці до 2030 року, де планує збудувати постійну базу разом із росією.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що цей політ дасть змогу дослідити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі. Запуск корабля "Шеньчжоу-23" здійснять із космодрому "Цзюцюань" на північному заході Китаю. На борту перебуватимуть троє китайських астронавтів.
Це, за даними Reuters, буде одна з найтриваліших космічних місій в історії після рекордних 14,5 місяця, встановлених росією у 1995 році. Як заявили в Китайському агентстві пілотованих космічних польотів (CMSA), рішення про те, хто саме залишиться на рік у космосі, ухвалять пізніше. Китай уже близько десятка разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію. Крім того, у Сполучених Штатах стверджували, що Пекін планує колонізувати Місяць та видобувати там цінні ресурси. У Китаї ці звинувачення відкидають.
Як передає агентство, NASA прагне висадити людину на Місяць у 2028 році й випередити Китай на два роки. Поки що Китай відправляв на Місяць лише роботизовані апарати. У червні 2024 року їм вдалося за допомогою роботів доставити на Землю зразки ґрунту.
Крім дослідження фізіологічних особливостей людей у космосі, Китай проведе експеримент із людськими "штучними ембріонами". Туди відправлять зразки людських стовбурових клітин, щоб визначити реальність виживання та репродукції людини в космосі.