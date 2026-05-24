Китай запускає астронавтів у космос на цілий рік

Наступним кроком може стати космічна база на Місяці разом із росією.

Китай запускає корабель зі своїми астронавтами на космічну станцію, на якій вони проживуть цілий рік. Так країна прагне пришвидшити висадку екіпажу на Місяці до 2030 року, де планує збудувати постійну базу разом із росією.

Зазначається, що цей політ дасть змогу дослідити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі. Запуск корабля "Шеньчжоу-23" здійснять із космодрому "Цзюцюань" на північному заході Китаю. На борту перебуватимуть троє китайських астронавтів.

Це, за даними Reuters, буде одна з найтриваліших космічних місій в історії після рекордних 14,5 місяця, встановлених росією у 1995 році. Як заявили в Китайському агентстві пілотованих космічних польотів (CMSA), рішення про те, хто саме залишиться на рік у космосі, ухвалять пізніше. Китай уже близько десятка разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію. Крім того, у Сполучених Штатах стверджували, що Пекін планує колонізувати Місяць та видобувати там цінні ресурси. У Китаї ці звинувачення відкидають.