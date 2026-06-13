Трамп проведе на G7 переговори щодо угоди з Іраном

Зеленський братиме участь у робочій сесії G7, однак окремої зустрічі з Трампом не заплановано.

Ескалація на Близькому Сході стане однією з головних тем саміту G7 у Франції. Трамп проведе окремі переговори з лідерами Франції, Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії щодо війни з Іраном і наслідків енергетичної кризи.

Про це повідомляє Bloomberg.

В адміністрації США повідомили, що Вашингтон і Тегеран наблизилися до укладення угоди про відновлення роботи Ормузької протоки. Документ може бути підписаний уже в неділю під час саміту. Один із американських чиновників зазначив, що адміністрація Трампа вважає майбутню угоду вигідною та розраховує на подальші кроки інших держав G7 після її реалізації.

Саміт відбудеться в Евіан-ле-Бені з 15 по 17 червня на тлі загострення відносин між США та ключовими партнерами. Закриття Ормузької протоки спричинило енергетичний шок, стрибок цін на пальне та побоювання щодо уповільнення світової економіки. Трамп неодноразово критикував європейців за недостатню активність у питанні розблокування протоки та навіть допускав вихід США з НАТО.

Європейські лідери мають намір використати саміт для зниження напруженості у відносинах із Вашингтоном і спробують переконати Трампа підтримати нові мирні переговори між Україною та росією. Офіційної зустрічі Трампа із Зеленським наразі не заплановано, однак Зеленський братиме участь у спільній робочій сесії з лідерами G7.