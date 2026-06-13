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Українські сили вдарили по пунктах управління дронами та військах рф

13 червня 2026, 14:11
Українські сили вдарили по пунктах управління дронами та військах рф
Фото: з вільного доступу
Під удар потрапили нафтовий об’єкт у Волгоградській області, штаби окупантів та пункти управління безпілотниками.

Українські військові вдарили по цеху підготовки та перекачування нафти в Котово Волгоградської області росії в ніч проти 13 червня.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На підприємстві сталася пожежа. Обʼєкт збирає і готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

Також наші підрозділи вдарили по пунктах управління російських військ у районах Соледару Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Крім того, під ударом були пункти управління безпілотниками в районах Хоромного Брянської області рф, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки Донецької області та Новомиколаївки Херсонської області.

Ще українські військові били по районах дислокації російських військ. Йдеться про райони Соледару та Успенівки на Донеччині, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, а також Колотилівки Бєлгородської області та Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області рф.

Нагадаємо, українські військові в ніч на суботу, 13 червня, завдали ударів по Чонгарському залізничному мосту та понтонній переправі, якою росіяни перевозять вантажі до тимчасово окупованого Криму. Під удар також потрапили вантажівки та контрольно-пропускний пункт "Джанкой".

ЗСУудари по рфНПЗ

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