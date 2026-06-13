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ЗСУ вдруге за ніч вдарили по Чонгарському мосту, блокуючи постачання до Криму

13 червня 2026, 13:02
ЗСУ вдруге за ніч вдарили по Чонгарському мосту, блокуючи постачання до Криму
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові вантажівки, що накопичилися в чергах до переправ, стають легкими цілями для українських дронів.

Українські військові в ніч на суботу, 13 червня, завдали ударів по Чонгарському залізничному мосту та понтонній переправі, якою росіяни перевозять вантажі до тимчасово окупованого Криму. Під удар також потрапили вантажівки та контрольно-пропускний пункт "Джанкой".

Про це повідомляє пресслужба першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Успішні удари завдали бійці Центру мультидоменних операцій "Фаланга" та 475 ОШП CODE 9.2. Військові оприлюднили кадри влучань у вантажні автомобілі, КПП "Джанкой", понтонні переправи та залізничний міст.

За словами військових, ЗСУ блокують спроби окупантів відновити зруйновані переправи. Через низьку пропускну здатність понтонів військові вантажівки накопичуються в чергах і стають цілями для ударів.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", заявив, що його підрозділи працюють над відрізанням Криму від росії.

ЗСУКримросія окупанти

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