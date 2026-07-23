Ірландія передасть ЄС результати розслідування щодо експорту оксиду алюмінію до росії

Розслідування щодо його експорту з Ірландії, зокрема із заводу Aughinish Alumina, що входить до російської групи "Русал", майже завершено.

Ірландія поділиться з Єврокомісією результатами розслідування щодо експорту оксиду алюмінію до рф.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін на спільній із Зеленським пресконференції в Києві, його цитує "Укрінформ".

Мартін зауважив, що ЄС ніколи не накладав санкції на експорт оксиду алюмінію. Розслідування щодо його експорту з Ірландії, зокрема із заводу Aughinish Alumina, що входить до російської групи "Русал", майже завершено. "Розслідування не знайшло конкретних чи остаточних доказів, що пов'язують глинозем з виробником зброї в росії. Тим не менш, жодна з країн не має остаточних доказів того, що глинозем може не надходити виробникам зброї", – сказав він.

"Ми будемо співпрацювати з Єврокомісією щодо того, як ми вирішимо це питання, тому що ми не хочемо, щоб матеріали потрапляли до росії. Дуже важко довести, що це не так. Так само важко довести, що це так", – додав Мартін, пояснивши, що торгівля оксидом алюмінію є стратегічно важливою і від неї залежать ланцюги постачань у Європі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та міністерка закордонних справ Гелен Макенті оголосили про виділення нового пакета допомоги Україні на 2026 рік у розмірі €125 млн.