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FT: росія почала імпортувати бензин з Індії після ударів по НПЗ

23 липня 2026, 17:16
FT: росія почала імпортувати бензин з Індії після ударів по НПЗ
При цьому бензин виготовлений з російської нафти.

росія чекає на партію бензину з Індії, оскільки змушена імпортувати пальне після ударів українських дронів по своїх НПЗ. При цьому бензин виготовлений з російської нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, танкер з 42 тисячами тонн бензину, виробленого на індійському НПЗ у Вадінарі, має прибути до нафтового терміналу на півночі рф в неділю. Вантаж спочатку завантажили на судно Agni у Вадінарі 18 червня, 6 липня перевантажили на танкер Garnet біля єгипетського середземноморського узбережжя. Станом на 22 липня Garnet прямував на північ уздовж узбережжя Норвегії.

FT зазначає, що 49% індійського НПЗ у Вадінарі належить "Роснєфті", а понад 90% нафти, що там переробляється, надходить із рф, що додає іронії ситуації, коли перероблена російська нафта повертається з країни, яка з 2022 року стала її головним морським імпортером.

Нагадаємо, протягом останніх двох місяців українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей рф, а дефіцит пального торкнувся близько 50 млн росіян. Влада росії перенаправляє поставки пального з Сибіру та збільшує імпорт з білорусі, щоб запобігти дефіциту в московському регіоні на тлі загальнонаціональних перебоїв через атаки українських дронів на НПЗ.

ІндіянафтаНПЗудари по рф

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