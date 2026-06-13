Україна та Латвія запускають нові проєкти у сфері дронів

Сторони розвивають партнерство в межах Drone Deal.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч зі своїм латвійським колегою Райвісом Мелнісом, під час якої узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем.

Про це Федоров повідомив у суботу, 13 червня.

Міністри обговорили подальші кроки співпраці у сфері безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам. Окремим фокусом став розвиток партнерства в межах Drone Deal та запуск нових спільних проєктів.

"Серед практичних напрямів роботи, постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони. Йдеться про ударні дрони, наземні роботизовані комплекси та морські безпілотники", – наголосив Федоров.

"Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни, а підтримка союзників дає змогу швидше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою", – додав міністр.

Нагадаємо, 9 червня Зеленський під час саміту NB8 в Таллінні провів першу зустріч з новим прем'єром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої підписали Drone Deal.