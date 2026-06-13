Україна та Латвія запускають нові проєкти у сфері дронів
Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч зі своїм латвійським колегою Райвісом Мелнісом, під час якої узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем.
Про це Федоров повідомив у суботу, 13 червня.
Міністри обговорили подальші кроки співпраці у сфері безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам. Окремим фокусом став розвиток партнерства в межах Drone Deal та запуск нових спільних проєктів.
"Серед практичних напрямів роботи, постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони. Йдеться про ударні дрони, наземні роботизовані комплекси та морські безпілотники", – наголосив Федоров.
"Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни, а підтримка союзників дає змогу швидше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою", – додав міністр.
Нагадаємо, 9 червня Зеленський під час саміту NB8 в Таллінні провів першу зустріч з новим прем'єром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої підписали Drone Deal.