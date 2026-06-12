Спецслужби ЄС підтвердили, що Китай таємно тренував сотні російських військових для війни проти України

Це питання обговорять керівники МЗС країн-членів ЄС на зустрічі 15 червня.

ЄС має докази того, що на території Китаю проходили підготовку сотні військовослужбовців збройних сил рф, які згодом були відправлені на фронт в Україну. За даними європейських розвідувальних служб, таємна підготовка російських солдатів та військових інструкторів здійснювалася на кількох спеціалізованих військових базах у КНР.

Ця інформація підтверджує дані розслідувань європейських спецслужб щодо підписання між москвою та Пекіном двосторонньої військової угоди.

Пекін наразі продовжує публічно наполягати на своєму «нейтралітеті» у російсько-українській війні та категорично заперечує факт підготовки військових рф. Проте у Брюсселі наголошують, що дані розвідки є остаточними і неспростовними.

Це питання стане головною темою під час планової зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка відбудеться 15 червня.