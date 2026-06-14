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Командування флоту рф готується до відходу із Севастополя

14 червня 2026, 16:37
Командування флоту рф готується до відходу із Севастополя
Фото: ria.ru
На тлі регулярних ударів по окупованому півострову офіцери Чорноморського флоту рф.

Російські офіцери Чорноморського флоту почали вивозити родини з окупованого Криму на тлі можливого перенесення командних структур із Севастополя до Новоросійська.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними агентів руху, у командуванні флоту розглядають варіант передислокації частини штабних підрозділів через зростання загроз для військової інфраструктури на півострові. Частина офіцерів, не чекаючи офіційних рішень, уже перевозить сім’ї та облаштовується в Новоросійську.

В "Атеш" стверджують, що такі настрої пов’язані з регулярними ударами по військових об’єктах рф у Криму та погіршенням логістичної ситуації для окупаційних сил.

У русі вважають, що утримання ключових структур Чорноморського флоту на півострові стає дедалі ризикованішим для російського командування.

 
РосіяКримфлот рф

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