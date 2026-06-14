У Швейцарії голосують за обмеження населення до 10 млн

У країні триває голосування щодо ініціативи з лімітом населення, запропонованої ультраправими.

У неділю, 14 чеврня, громадяни Швейцарії беруть участь у загальнонаціональному референдумі, на якому розглядається ініціатива ультраправої Швейцарської народної партії (SVP) обмежити чисельність населення країни до 10 мільйонів осіб.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Пропозиція передбачає внесення змін до конституції та встановлення верхньої межі населення до 2050 року. Ініціатори пояснюють її зростанням міграційного навантаження, тиском на житловий ринок і державні послуги. За прогнозами, Швейцарія може досягти позначки у 10 мільйонів уже в 2040-х роках.

У разі ухвалення ініціативи це може вплинути на угоди Швейцарії з ЄС, зокрема щодо вільного руху робочої сили, що є ключовим елементом економічної співпраці з Брюсселем.

Результати голосування очікуються протягом дня.