Розвідка Естонії: ЗСУ серйозно порушили російську логістику в Криму

ЗСУ продовжили інтенсивні удари середньої дальності по військових об'єктах на відстані до 300 км від лінії фронту.

Розвиток подій на полі бою минулого тижня характеризувався певним зменшенням військових дій, однак через українські удари поглибилися проблеми в Криму та на інших окупованих територіях.

Такі дані наводить розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

На фронті фіксувалося близько 250 бойових зіткнень на добу. За тиждень рф зайняла 15 квадратних кілометрів. Найбільш інтенсивні бойові дії точилися на Покровському напрямку в Донецькій та на напрямку Гуляйполя в Запорізькій областях. Підрозділи рф просунулися на Слов'янському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. ЗСУ провели контратаки в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях, зафіксовано деяке просування на Боровському напрямку та в західній частині Запорізької області. Втрати рф склали в середньому 1400 військовослужбовців на добу.

ЗСУ продовжили інтенсивні удари середньої дальності по військових об'єктах на відстані до 300 км від лінії фронту. За даними української сторони, за два тижні це дозволило скоротити обсяг військових перевезень по трасі Ростов-на-Дону – Сімферополь на 71%. Командувач угруповання "Схід" заборонив рух військових вантажів цією трасою та маршрутом Керч – Севастополь.

Окупаційна влада Луганської області ввела тимчасові обмеження на рух цивільного транспорту на кількох трасах, а також призупинила рух приміських поїздів на чотирьох ділянках залізниці. У Криму діють обмеження на продаж пального приватним особам і скоротилася кількість громадського транспорту. Міністерство енергетики рф було змушене визнати, що українські атаки призвели до труднощів із постачанням палива в низці південних регіонів.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр", заявив, що його підрозділи працюють над відрізанням Криму від росії.