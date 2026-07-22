Зеленський анонсував новий етап співпраці зі США у сфері дронів
Україна та Сполучені Штати зробили перші кроки для реалізації майбутньої угоди Drone Deal – українські безпілотники можуть бути передані США для тестування.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з послом США при НАТО Метью Вітакером, повідомили в Офісі президента.
За словами Зеленського, сторони вже підписали перші документи в межах майбутньої угоди, що відкриває можливість для випробування українських дронів у США.
"Це вже не лише переговори, а практичні кроки для розвитку нашої співпраці", – зазначив президент.
Під час зустрічі Зеленський також подякував Вітакеру за участь у реалізації програми PURL, яка спрямована на забезпечення України додатковими засобами для посилення протиповітряної оборони.
Посол США при НАТО повідомив, що програма була започаткована за ініціативи президента США Дональда Трампа, а її загальний обсяг уже наближається до 8 млрд доларів.
"Це американське спорядження, яке було оплачене європейськими коштами. Саме так ця програма і була задумана. Вона має розвиватися й надалі, щоб допомагати Україні", – сказав Вітакер.
Окремо Зеленський і посол США обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Серед ключових результатів український президент назвав рішення щодо посилення захисту українського неба, зокрема домовленості про ліцензування виробництва ракет для систем Patriot.
"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за велику підтримку з вашого боку", – заявив Зеленський.
Під час зустрічі президент також нагородив орденом "За заслуги" III ступеня командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки України генерал-лейтенанта Керті Базсузарда за підтримку української сторони.
Крім того, раніше Україна та США підписали першу двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників.