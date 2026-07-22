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Зеленський анонсував новий етап співпраці зі США у сфері дронів

22 липня 2026, 19:54
Зеленський анонсував новий етап співпраці зі США у сфері дронів
фото: Офіс президента
Українські безпілотники можуть пройти випробування у США після підписання перших документів щодо Drone Deal.

Україна та Сполучені Штати зробили перші кроки для реалізації майбутньої угоди Drone Deal – українські безпілотники можуть бути передані США для тестування.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з послом США при НАТО Метью Вітакером, повідомили в Офісі президента.

За словами Зеленського, сторони вже підписали перші документи в межах майбутньої угоди, що відкриває можливість для випробування українських дронів у США.

"Це вже не лише переговори, а практичні кроки для розвитку нашої співпраці", – зазначив президент.

Під час зустрічі Зеленський також подякував Вітакеру за участь у реалізації програми PURL, яка спрямована на забезпечення України додатковими засобами для посилення протиповітряної оборони.

Посол США при НАТО повідомив, що програма була започаткована за ініціативи президента США Дональда Трампа, а її загальний обсяг уже наближається до 8 млрд доларів.

"Це американське спорядження, яке було оплачене європейськими коштами. Саме так ця програма і була задумана. Вона має розвиватися й надалі, щоб допомагати Україні", – сказав Вітакер.

Окремо Зеленський і посол США обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Серед ключових результатів український президент назвав рішення щодо посилення захисту українського неба, зокрема домовленості про ліцензування виробництва ракет для систем Patriot.

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за велику підтримку з вашого боку", – заявив Зеленський.

Під час зустрічі президент також нагородив орденом "За заслуги" III ступеня командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки України генерал-лейтенанта Керті Базсузарда за підтримку української сторони.

Крім того, раніше Україна та США підписали першу двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників.

 

СШАдрониВолодимир ЗеленськийУкраїна

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