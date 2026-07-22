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Частина союзників США схиляє Трампа до наземної операції в Ірані

22 липня 2026, 17:51
Частина союзників США схиляє Трампа до наземної операції в Ірані
Фото: Reuters
Вони закликають адміністрацію Трампа розглянути масштабнішу військову кампанію, зокрема введення наземних військ.

Частина союзників США на Близькому Сході закликає президента Дональда Трампа посилити військовий тиск на Іран, зокрема розглянути можливість наземної операції та захоплення стратегічно важливого острова Харг.

Про це повідомляє  Bloomberg, посилаючись на поінформованих співрозмовників.

За інформацією агентства, серед окремих чиновників країн Перської затоки зростає невдоволення нинішньою стратегією Вашингтона. Вони вважають, що обмежені удари не змусять Тегеран відмовитися від контролю над Ормузькою протокою чи переглянути свою ядерну політику.

Одним із запропонованих сценаріїв називають введення американських наземних військ до Ірану. Також обговорюється можливість встановлення контролю над островом Харг – головним експортним терміналом іранської нафти.

Співрозмовники Bloomberg зазначають, що країни Перської затоки побоюються затяжного конфлікту, який може тривати місяцями та негативно вплинути на економіку регіону, відлякуючи інвесторів і туристів.

Колишній помічник держсекретаря США з питань Близького Сходу Девід Шенкер заявив агентству, що багато посадовців підтримують підхід «ескалація заради деескалації».

"Багато чиновників вважають, що США потрібна стратегія "ескалації для деескалації", – сказав Шенкер.

За його словами, нинішніх дій Вашингтона недостатньо, щоб змусити Іран піти на поступки як щодо Ормузької протоки, так і щодо своєї ядерної програми.

Ми також писали, що майже 100 військовослужбовців США отримали поранення різного ступеня тяжкості від початку конфлікту з Іраном 7 липня.

 
СШАвійнаІран

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