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Ізраїль: угода США та Ірану загрожує безпеці регіону

14 червня 2026, 12:21
Ізраїль: угода США та Ірану загрожує безпеці регіону
Фото: з вільного доступу
У Тель-Авіві побоюються, що угода США та Ірану посилить позиції Тегерана і не обмежить його військові програми.

Ізраїльські чиновники заявляють, що рамкова угода між США та Іраном не враховує ключові безпекові інтереси Ізраїлю та не усуває загрозу з боку ядерної й ракетної програм Тегерана.

Про це повідомляє ізраїльський новинний портал Ynet.

За даними видання, у Тель-Авіві зростає занепокоєння через те, що Ізраїль фактично не має впливу на зміст домовленостей. Один із чиновників заявив, що голос Ізраїлю не чути і назвав угоду невигідною для країни. Інший співрозмовник прямо заявив: 

"Трамп нас підставив".

За словами джерел, документ не містить суттєвих обмежень щодо іранської ракетної програми, не передбачає демонтажу мережі проксі-сил і не зачіпає питання зміни політичного режиму в Ірані. Також існують розбіжності щодо ядерного компонента: США наполягають на вивезенні та знищенні матеріалів, тоді як Тегеран говорить лише про їх розведення.

В ізраїльському керівництві вважають, що Вашингтон прагне швидкого завершення конфлікту і може піти на поступки, які матимуть довгострокові ризики для регіональної безпеки. Окреме занепокоєння викликає можливе зняття санкцій на експорт іранської нафти, що може суттєво зміцнити фінансові можливості Тегерана.

В Ізраїлі побоюються, що отримані кошти можуть бути спрямовані на відновлення військових програм і підтримку союзних угруповань у регіоні.

Ми також писали, що США та Іран сьогодні підпишуть угоду онлайн.

 
СШАІзраїльІран

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