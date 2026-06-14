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Країни НАТО проведуть маневри біля кордонів росії

14 червня 2026, 10:11
Країни НАТО проведуть маневри біля кордонів росії
У маневрах поблизу Сувальського коридору візьмуть участь військові Литви, Польщі та Франції.

Литва, Польща та Франція з 16 по 26 червня відпрацьовуватимуть спільні дії в районі стратегічного Сувальського коридору під назвою Gallant Boar 2026.

Про це інформує литовський мовник LRT.

Під час маневрів союзники відпрацьовуватимуть спільні військові операції, координацію дій та сценарії захисту одного з найважливіших районів східного флангу НАТО. Особливу увагу приділять підвищенню бойової готовності та швидкому реагуванню на потенційні загрози.

Навчання відбудуться на тлі посилення військової активності НАТО в регіоні. Раніше в Литві свої перші польові тренування розпочала новостворена німецька танкова бригада.

Крім того, на початку місяця Литва поблизу російського кордону проводила навчання добровольчих сил.

 
РосіяНАТОнавчання

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