Країни НАТО проведуть маневри біля кордонів росії

У маневрах поблизу Сувальського коридору візьмуть участь військові Литви, Польщі та Франції.

Литва, Польща та Франція з 16 по 26 червня відпрацьовуватимуть спільні дії в районі стратегічного Сувальського коридору під назвою Gallant Boar 2026.

Про це інформує литовський мовник LRT.

Під час маневрів союзники відпрацьовуватимуть спільні військові операції, координацію дій та сценарії захисту одного з найважливіших районів східного флангу НАТО. Особливу увагу приділять підвищенню бойової готовності та швидкому реагуванню на потенційні загрози.

Навчання відбудуться на тлі посилення військової активності НАТО в регіоні. Раніше в Литві свої перші польові тренування розпочала новостворена німецька танкова бригада.

Крім того, на початку місяця Литва поблизу російського кордону проводила навчання добровольчих сил.