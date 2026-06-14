Іран посилив захист запасів урану – CNN

Доступ до запасів урану в Ірані став значно складнішим після нових заходів безпеки.

Іран посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, частково обваливши тунелі та замінувавши входи до сховищ.

Це значно ускладнило доступ до матеріалу, який розглядається в контексті можливих ядерних домовленостей зі США, пише CNN.

За їхніми даними, йдеться приблизно про пів тонни урану, збагаченого до рівня, близького до збройового. Доступ до нього став суттєво складнішим і потребує більше ресурсів, ніж раніше.

Такі дії, за оцінками співрозмовників, можуть ускладнити потенційні домовленості між Вашингтоном і Тегераном щодо вивезення або знищення запасів. Також вони підвищують ризики будь-яких операцій із контролю над матеріалом.

За даними телеканалу, у США контроль над іранськими запасами урану залишається одним із ключових питань переговорів. Водночас параметри можливої угоди досі не узгоджені.

Експерти попереджають, що ускладнення доступу до сховищ може створити додаткові проблеми для міжнародного контролю за ядерною програмою Ірану.