Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер

Американський журналіст Крейг Анґер, який працював заступником редактора The New York Observer і був головним редактором журналу Boston, оголосив про завершення десятирічної праці – розслідування з 38 частин "Хронологія справи "Трамп – росія". Автор стверджує, що зібрав документовану хронологію того, як російська розвідка виплекала Дональда Трампа як свій актив і допомогла привести його до Білого дому. У п'ятій частині Крейг Анґер розповідає, як у 1984 році Девід Боґатін – ветеран радянської армії, що став великим кримінальним авторитетом, – відмив шість мільйонів доларів, придбавши п'ять квартир у Trump Tower, причому угоду уклали в присутності самого Дональда Трампа. Автор простежує, як м'яке регулювання операцій із нерухомістю в США дозволило російській організованій злочинності безперешкодно переводити "брудні" гроші в легальні активи, а Трамп, усвідомлено чи ні, перетворив Trump Tower на зручний механізм для таких транзакцій.

Девід Боґатін радше скидався на бухгалтера, ніж на російського мафіозі, утім це не завадило йому заробити на різних оборудках стільки грошей, що їх довелося відмивати, скуповуючи квартири у Trump Tower.

Як я вже описував раніше (у матеріалі "Троянський кінь Радянського Союзу"), тиск Конгресу на СРСР із вимогою дозволити євреям емігрувати до США мав двоякий ефект. З одного боку, понад шістсот тисяч радянських євреїв нарешті отримали дозвіл на виїзд до Сполучених Штатів. Але зворотний бік полягав у тому, що КДБ подбав про те, щоб еміграція не обмежувалася невинними жертвами антисемітизму. Натомість Радянський Союз заслав агентів КДБ і відчинив ворота своїх таборів, випустивши тисячі закоренілих злочинців – серед них засуджених убивць, психопатів, злодіїв та інший подібний контингент, більшість із якого осіла в бруклінському районі Брайтон-Біч.

Я писав про них у "Домі Трампа, домі путіна":

"З новою хвилею емігрантів Бруклін заповнили м'ясні крамниці, овочеві ятки, російські пекарні та спеціалізовані магазини, де продавали книші, блінчики, оселедець і борщ. Один за одним відкривалися російські ресторани з меню, написаними виключно кирилицею. У вітринах крамниць під надземною залізницею на Брайтон-Біч-авеню пропонували послуги шлюбних агентств, допомогу з оформленням документів та інші сервіси, переважно для російськомовних клієнтів. Вечорами, що затягувалися далеко за північ, у величезних кітчевих ресторанах-кабаре – "Одесі" і "Національному", а пізніше "Кафе Тетяна" та "Распутіні" – гриміли гучні святкові вечері на дев'ять страв: незліченні порції борщу, осетрини, соболятини, бефстроганова й охолодженої "Столичної". Не вщухали танці й помпезні, суто лас-веґаські шоу – із золотими сукнями з ламе і блискітками, блискітками, блискітками."

На цій сцені з'явився Девід Боґатін – підозрюваний у зв'язках з організованою злочинністю: рідке волосся і сталеві окуляри в тонкій оправі робили його схожим радше на білокомірцевого службовця, ніж на мафіозі. Боґатін, який виріс за радянського комунізму, прагнув скористатися незліченними фінансовими можливостями, що їх відкривав капіталістичний Захід, – як законними, так і тими, що були поза законом.

На початку 1980-х Боґатін і двоє інших російських гангстерів об'єдналися з італійською мафією в надзвичайно прибутковій схемі, яку слідчі ФБР охрестили "аферою Червона маргаритка" – шахрайством з акцизами на бензин. Афера стала можливою завдяки тому, що урядові органи повільно стягували паливний акциз. Федеральна, штатна і місцева влада разом стягували близько двадцяти семи центів з кожного проданого галона. Проте отримувати ці гроші не поспішали – інколи чекали до року.

Зареєструвавши десятки АЗС на панамські підставні компанії, злочинці просто ліквідовували компанію-власника станції до приходу податківців, а потім перереєстровували її на іншу підставну фірму. У міру того, як схема поширювалася зі штату в штат, гроші потекли рікою – понад сто мільйонів доларів на місяць. Понад мільярд на рік.

Левова частка прибутку діставалася італійській мафії, але Боґатін, який мріяв вкластися в нерухомість, заробив достатньо, щоб покласти око на найпоказнішу будівлю на П'ятій авеню – кітчевий 58-поверховий хмарочос із позолоченим оздобленням і рожевим мармуровим атріумом: Trump Tower.

Як я писав в "Американському компроматі":

"Тим часом колосальні суми від різних шахрайських схем російської мафії потребували відмивання. Тому в 1984 році Девід Боґатін – російський мафіозі, який зірвав мільйони на аферах із бензином разом із Балаґулою, – вирушив шукати квартири й опинився за адресою П'ята авеню, 721, Trump Tower: блискучий новий 58-поверховий хмарочос, домівка Дональда Трампа. Боґатін, однак, шукав не стільки житло, скільки місце, куди можна було вкласти надлишкову готівку. Тож під час укладання угоди в присутності самого Дональда Трампа він придбав не одну, а цілих п'ять квартир, заплативши шість мільйонів доларів готівкою" (32 мільйони доларів у цінах 2025 року).

Згідно з книжкою Сета Геттени "Трамп/росія: вичерпна історія", саме Трамп "переконав його придбати п'ять квартир у Trump Tower як інвестицію" – так, принаймні, стверджував Майкл Маркович, один із кримінальних приятелів Боґатіна.

Якщо угода й здавалася підозрілою – кілька квартир одному покупцеві, який, вочевидь, не мав законних джерел походження таких коштів, – у цьому була своя логіка. На той час російські мафіозі починали вкладати кошти в нерухомість класу люкс, яка ідеально підходила для відмивання грошей від злочинних оборудок. "У 1980-х і 1990-х ми в уряді США неодноразово бачили схему, за якою злочинці використовували квартири і хмарочоси для відмивання грошей, – каже Джонатан Вайнер, заступник помічника держсекретаря з питань міжнародного правоохоронного співробітництва за адміністрації Клінтона. – Не мало значення, що ви переплачуєте: вартість нерухомості зростала, і це був спосіб перетворити брудні гроші на чисті. Все відбувалося дуже системно і пояснює, чому так багато хмарочосів продали квартири, у яких ніхто не мешкає".

В угоді з Боґатіним була ще одна вкрай нетипова деталь. На той час, за свідченням автора Девіда Кея Джонстона, будівля Trump Tower була однією з двох у Нью-Йорку, де квартири продавали покупцям через підставні компанії – зокрема товариства з обмеженою відповідальністю, що дозволяло покупцям купувати нерухомість, не розкриваючи своєї особи.

"Якщо угода укладається без іпотеки, жодна фінансова установа не зобов'язана цікавитися походженням грошей – особливо якщо це банківський переказ із-за кордону, – розповів мені Джонатан Вайнер. – Вимоги щодо перевірки клієнтів, які поширюються на всі фінансові установи, на продавців нерухомості не поширювалися. Мали б, але не поширювалися".

У результаті Трамп перетворив продаж квартир у Trump Tower на ідеальний механізм, за допомогою якого злочинці могли вкладати брудні гроші в елітну нерухомість, зберігаючи анонімність власників. Тому, згідно з матеріалами Офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк, коли Трамп уклав угоду з Боґатіним про придбання п'яти квартир, він, свідомо чи ні, допоміг відмити гроші для російської мафії.

Завдяки недосконалому законодавству Трамп також відкрив канал, через який російська мафія могла перекачувати майбутньому президентові незліченні мільйони доларів – практично без будь-якого правового ризику.

Дійова особа: Девід Боґатін Ветеран радянської армії, що став великим кримінальним авторитетом. Відслуживши у Північному В'єтнамі й збивши кілька американських пілотів, Боґатін емігрував до США в 1977 році з трьома доларами в кишені. На початку 1980-х він перетворився на ключову фігуру бензинової афери російської мафії, а в 1984 році, за наявними даними, відмив шість мільйонів доларів, придбавши п'ять квартир у Trump Tower. Він нібито мав зв'язки з КДБ через родинні зв'язки; згодом утік зі США й з'явився у Польщі, де керував першим приватним банком країни.

Джерело

Частини 1 та 2: Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США

Частини 3 та 4: Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну?