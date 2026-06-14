Президент Румунії висунув нового кандидата в прем’єри

Після відмови попереднього кандидата президент Румунії запропонував нового претендента на пост прем’єра.

Президент Румунії Нікушор Дан номінував представника Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя на посаду прем’єр-міністра після того, як попередній кандидат Еуджен Томак відмовився від мандату.

Про це інформує румунський телеканал Digi24.

52-річний Вештя, який очолює окружну раду повіту Брашов, отримав мандат на формування уряду замість Томака, що не зміг заручитися підтримкою парламентських сил для створення технократичного кабінету.

Президент назвав рішення правильним політичним кроком і висловив сподівання, що новий кандидат зможе подолати урядову кризу та сформувати дієву більшість.

За словами Дана, Вештя має значний досвід роботи в місцевому самоврядуванні та уряді, а також є проєвропейським і відповідальним управлінцем, який працював із бюджетами.

Тепер кандидат у прем’єри має 10 днів, щоб сформувати уряд і отримати вотум довіри парламенту.

На початку місяця ми повідомляли, що новим прем'єр-міністром Румунії став уродженець України.