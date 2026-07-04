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Фінляндія готувалася перехоплювати дрони під час атаки України на рф

04 липня 2026, 18:46
Фінляндія готувалася перехоплювати дрони під час атаки України на рф
Фото: korrespondent.net
Фінляндія запроваджувала тимчасові обмеження на авіасполучення та рух суден у східній частині Фінської затоки.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтвердив, що ранкові обмеження повітряного та морського руху у Фінській затоці 4 липня були запроваджені через атаку українських безпілотників по цілях у районі Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє Yle.

За словами міністра, обмеження діяли близько чотирьох годин і мали запобіжний характер. Водночас підстав для оголошення повітряної тривоги для населення не було, оскільки фінські військові не зафіксували порушення повітряного простору країни.

"Ми були готові протидіяти дронам із застосуванням винищувачів, гелікоптерів та сил флоту, якби вони збилися з курсу. Але цього не сталося", – заявив Хяккянен.

Він також зазначив, що подібні заходи безпеки можуть стати регулярними, оскільки Україна, ймовірно, продовжить удари по російських військових об'єктах.

"Україна бачить, що ці атаки завдають росії значних збитків і посилюють тиск задля досягнення миру. Тому я вважаю, що вони триватимуть", – сказав міністр.

Хяккянен закликав громадян бути готовими до того, що інциденти з безпілотниками поблизу фінського кордону можуть повторюватися.

У ніч на 4 липня Сили оборони України атакували портову нафтову інфраструктуру біля Санкт-Петербурга та військово-морську базу Балтійського флоту рф у Кронштадті.

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