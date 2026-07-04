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ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу біля Санкт-Петербурга

04 липня 2026, 13:34
ЗСУ вдарили по нафтовому терміналу біля Санкт-Петербурга
Фото: Генштаб ЗСУ
Термінал "Санкт-Петербург" переробляє 10 млн тонн нафтопродуктів на рік.

У ніч на 4 липня Сили оборони України атакували портову нафтову інфраструктуру біля Санкт-Петербурга та військово-морську базу Балтійського флоту рф у Кронштадті.

Про це повідомив президент Зеленський.

Сили безпілотних систем уточнили, що цієї ночі під ударом був нафтовий термінал "Санкт-Петербург" – один з найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку і ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів рф. росіяни використовують цей термінал для прийому, зберігання та перевалки сирої нафти, нафтопродуктів, мазуту та дизелю. Його пропускна спроможність складає приблизно 10 млн тонн на рік.

Також українські дрони поцілили в головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту рф "Кронштадт", звідки контролюють морські підходи до Санкт-Петербурга та базуються бойові кораблі рф. Відстань до атакованих об'єктів від кордону України – понад 850 кілометрів.

Нагадаємо, військово-морська база "Кронштадт" вже була під масованою атакою дронів у червні.

НПЗЗСУСанкт-ПітербургВолодимир Зеленськийудари по рф

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