Україна вивела з ладу майже 43% потужностей російських НПЗ – Генштаб

За місяць атаковано вісім НПЗ, знищено або пошкоджено 60 резервуарів.

Через останні українські атаки росія втратила 42,74% загальної потужності своїх нафтопереробних заводів.

Про це повідомили в Генштабі.

За останній місяць Україна успішно атакувала вісім російських НПЗ, знищивши або пошкодивши 60 резервуарів – 58% з нафтопродуктами та 42% із сирою нафтою. Загалом із серпня 2025 року збитки для російської нафтової галузі від ударів сягнули $13,5 млрд. Атаки призвели до паливної кризи та скорочення видобутку, а терміни ремонтів постійно переносяться через неможливість отримати необхідні запчастини.

Нагадаємо, 1 липня Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі паливного дефіциту. До росії вже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. З 1 квітня в росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня уряд вперше заборонив і експорт авіаційного гасу. В ніч на 2 липня Сили оборони також вдарили по НПЗ "Лукойл-Нижньогородськнафтаоргсинтез" у Кстові Нижньогородської області, де спалахнула пожежа.