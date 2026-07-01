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росія почала купувати бензин в Індії

01 липня 2026, 17:05
росія почала купувати бензин в Індії
pixabay
Загалом рф планує імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн щомісяця.
росія розпочала імпорт бензину з Індії морем. Все заради того аби пом'якшити дефіцит палива, спричинений атаками України на її енергетичну інфраструктуру.
 
Про це повідомили Reuters два джерела в галузі. 
 
Дефіцит палива відчувається в 11 часових поясах росії через нормування, довгі черги на заправках та рекордне зростання цін на бензин. кремль заявив у вівторок, що росія контактує з іншими країнами та обговорює імпорт палива за прийнятними цінами. Джерело в галузі повідомило, що з Індії до росії було відправлено щонайменше 60 000 тонн бензину. Інше джерело повідомило, що було відправлено два танкери по 30 000-40 000 тонн кожен.
 
Третє джерело повідомило, що загалом росія планує імпортувати 400 000 тонн бензину з різних країн щомісяця, зокрема з сусідньої білорусі, яка вже експортує паливо до росії. Споживання бензину в росії становить щонайменше 110 000 тонн на день влітку, коли попит на паливо високий. Невідомо, який індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до росії. путін у неділю на зустрічі з міністрами уряду та іншими посадовцями визнав, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит палива в деяких регіонах, але заявив, що росія займається цим.
 
За розрахунками та джерелами Reuters, білорусь майже втричі збільшила поставки бензину залізницею до росії до понад 70 000 тонн у першій половині червня порівняно з першою половиною травня. Минулого тижня російський парламент схвалив поправки до свого податкового кодексу, спрямовані на вирішення проблеми дефіциту палива через атаки українських безпілотників, а також запропонував субсидії на імпорт палива, прив'язані до вартості та цін на доставку в Індії.
 
Імпорт сирої нафти до Індії з росії зріс до рекордного рівня в червні, як показали дані відстеження суден від LSEG та Kpler, оскільки нафтопереробні заводи скуповували російські барелі, щоб пом'якшити вплив закриття Ормузької протоки на інші джерела постачання. Згідно з даними Kpler, у червні російська нафта становила понад половину загального імпорту Індії, порівняно з 36,5% у травні. Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, отримувала близько 2,70 мільйона барелів нафти на день з росії в червні, згідно з попередніми даними Kpler та LSEG.

 

бензинросія окупантивійна в Україні

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