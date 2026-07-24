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Удари по Wildberries завдали росії до $2 млрд збитків – розвідка Естонії

24 липня 2026, 18:28
Удари по Wildberries завдали росії до $2 млрд збитків – розвідка Естонії
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Попри цивільний статус маркетплейсу, естонська розвідка зазначає, що платформа активно використовується для забезпечення російської армії.

Успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах російського маркетплейсу Wildberries завдають відчутної шкоди економіці рф. Прямі збитки від атак можуть сягати 2 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії, повідомляє ERR.

За даними розвідки, протягом останнього тижня українські безпілотники атакували логістичні комплекси Wildberries у московській та Тамбовській областях, а також у Краснодарському і Ставропольському краях.

Попри цивільний статус маркетплейсу, естонська розвідка зазначає, що платформа активно використовується для забезпечення російської армії. Через Wildberries закуповують військову форму, бронежилети, безпілотники та комплектуючі до них.

У звіті також наголошується, що атаки не лише завдають економічних втрат, а й посилюють тиск на російський бізнес. Зокрема, у липні індекс ділового клімату Центробанку рф опустився до найнижчого рівня з середини 2022 року.

Крім того, розвідка повідомляє, що Україна продовжує операцію "Молочка", спрямовану на порушення російської логістики в Азовському та Чорному морях. За її оцінкою, удари вже скоротили автомобільні перевезення до Криму, завдали шкоди російському судноплавству та енергетичній інфраструктурі окупованого півострова.

Естоніярозвідкаудари по рфWildberries

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