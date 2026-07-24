Удари по Wildberries завдали росії до $2 млрд збитків – розвідка Естонії
Успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах російського маркетплейсу Wildberries завдають відчутної шкоди економіці рф. Прямі збитки від атак можуть сягати 2 млрд доларів.
Про це йдеться у звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії, повідомляє ERR.
За даними розвідки, протягом останнього тижня українські безпілотники атакували логістичні комплекси Wildberries у московській та Тамбовській областях, а також у Краснодарському і Ставропольському краях.
Попри цивільний статус маркетплейсу, естонська розвідка зазначає, що платформа активно використовується для забезпечення російської армії. Через Wildberries закуповують військову форму, бронежилети, безпілотники та комплектуючі до них.
У звіті також наголошується, що атаки не лише завдають економічних втрат, а й посилюють тиск на російський бізнес. Зокрема, у липні індекс ділового клімату Центробанку рф опустився до найнижчого рівня з середини 2022 року.
Крім того, розвідка повідомляє, що Україна продовжує операцію "Молочка", спрямовану на порушення російської логістики в Азовському та Чорному морях. За її оцінкою, удари вже скоротили автомобільні перевезення до Криму, завдали шкоди російському судноплавству та енергетичній інфраструктурі окупованого півострова.